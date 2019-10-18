تشكيل ‎الهلال الرسمى لمواجهة ضمك بالدورى السعودى

وجاءت التشكيلة الرسمية لنادي الهلال كالتالي:
حراسة المرمي: الواكد.
خط الدفاع: أمير، هيون، الحافظ، كادش.
خط الوسط: كويلار، ناصر، إدواردو ؛ العابد.
خط الهجوم: جيوفينكو، جوميز.
ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين، اليوم الجمعة، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة علي استاد جامعة الملك سعود الدولي بالعاصمة السعودية الرياض.
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