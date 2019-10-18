تشكيل ‎الهلال الرسمى لمواجهة ضمك بالدورى السعودى

أعلن المدير الفني لنادي الهلال، التشكيل الرسمي لفريقه لمواجهة نظيره ضمك، اليوم، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاءت التشكيلة الرسمية لنادي الهلال كالتالي:

حراسة المرمي: الواكد.

خط الدفاع: أمير، هيون، الحافظ، كادش.

خط الوسط: كويلار، ناصر، إدواردو ؛ العابد.

خط الهجوم: جيوفينكو، جوميز.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين، اليوم الجمعة، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة علي استاد جامعة الملك سعود الدولي بالعاصمة السعودية الرياض.