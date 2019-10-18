سينسي يغيب عن مباراة الإنتر وساسولو للإصابة

وذكر نادي الإنتر- عبر موقعه الرسمي اليوم الجمعة- أن سينسي كان قد استأنف التدريبات عقب تعافيه من إصابة على مستوى الفخذ قبل التوقف الدولي لكنه أصيب مجددًا هذه المرة بآلام في الجانب الأيمن من العضلة القطنية.
وأوضح النادي الإيطالي أنه سيجري إعادة تقييم خلال الأيام المقبلة لحالة سينسي (24 عامًا) الذي أصبحت أيضًا مشاركته أمام بوروسيا دورتموند الألماني بدوري أبطال أوروبا محل شك.
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