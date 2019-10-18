رسميًا.. ميسى يعلن موعد اعتزاله

وجّه الأرجنتيني ليونيل ميسى رسالة ساخنة إلى كل شخص طالبه باعتزال كرة القدم، قائلًا: "أنا هو الوحيد صاحب قراري فى تحديد موعد اعتزالي" مؤكدًا أنه يشعر بحالة جيدة خلال تلك الفترة وقادر على العطاء داخل الملعب في أي وقت.
وأضاف ميسي، فى تصريحاته، أنه حال شعوره بعدم قدرته على الأداء فى الملعب سيكون أول من يقول هذا كافٍ.
وتابع: إننى بحالة ممتازة للغاية، وما زلت قادرا على تقديم الأداء المعهود، ولكن هناك ظروف عليك أن تعتنى فيها بنفسك بشكل أكبر عن السابق، وأن تعد نفسك بشكل مختلف فى التدريبات والمباريات.
وحول رأيه فى تصريح "كريستيانو"، الذى طالبه فيه بالرحيل عن برشلونة واللعب فى دورى آخر، قال ميسى: لست بحاجة مطلقًا للرحيل عن أفضل نادى فى العالم وهو برشلونة، الذى أستمتع فيه بالتدريبات والمباريات فضلًا عن الجمهور، لأنه نادٍ متكامل للغاية، وحققت طموحاتى وأهدافى معه، وكلها أمور لا تجعلنى أرغب فى الرحيل عن برشلونة.
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