الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية يوقعان اتفاق اعلان مبادئ

وقعت الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبد العزيز الحلو على اتفاق اعلان مبادئ وخارطة طريق للمفاوضات.

وقع عن الوفد الحكومي عضو مجلس السيادة الفريق الركن شمس الدين كباشى ابراهيم، والامين العام للحركة الشعبية عمار أمون دلدوم. ووقع عن الشهود رئيس لجنة الوساطة لمحادثات السلام السودانية السيد توت قلواك.

وقسمت خارطة الطريقة الموقعة من الطرفين، قضايا التفاوض إلى ثلاثة ملفات تشمل الملف السياسى والملف الانسانى وملف الترتيبات الأمنية.

وأكد عضو مجلس السيادة المتحدث الرسمى باسم وفد الحكومة المفاوض، محمد حسن التعايشى فى تصريحات صحفية ، أن الإرادة الصادقة التى تتحاور بها الحكومة والإدراك العميق لطبيعة مشاكل السودان ساهم فى التوصل إلى هذا الاختراق الكبير فى المفاوضات.

وأشار التعايشى إلى أن خارطة الطريق التى تم التوقيع عليها اليوم فى ساعات استغرق التفاوض حولها فى ظل النظام السابق (٢٢) جولة من المفاوضات أضاعت على السودان ثمانية سنوات فى الحرب،

واعتبر سيادته أن الاختراق الذى حدث اليوم ليس غريبا على حكومة تحمل أجندة ثورة ديسمبر المجيدة.

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وأوضح التعايشى أن السرعة التى تم بها التوقيع اليوم تمثل دليلا على رغبة الأطراف المتفاوضة فى إنهاء الحرب وبناء دولة ديمقراطية ومتقدمة.

من جانبه بشر رئيس لجنة الوساطة فى محادثات السلام السودانية توت قلواك الشعب السودانى بقرب تحقيق السلام، معتبرا أن التوقيع الذى تم اليوم، يعد اختراقا كبيرا فى عملية السلام، مؤكدا أستمرار الحوار مع الحركة غد السبت.

وأكد المتحدث باسم الحركة الشعبية شمال الجاك محمود الجاك أن إعلان المبادئ الذى تم التوقيع عليه يشكل خارطة الطريق التى تحكم التفاوض فى المستقبل، مشيرا إلى أن الحوار سيتواصل غدا وفقا لخارطة الطريق الموقعة .

تمام