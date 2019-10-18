التاريخ: 18-أكتوبر-2019
0 مشاهدة
شرعت محكمة الجنايات بكرري في محاكمة ستة نظاميين في تهم متعلقة بالقتل والتستر بعد إصابة زميلهم بطلق ناري داخل ركشة. وقد حددت المحكمة جلسة لفتح ملف القضية والسير في إجراءات المحاكمة.
وبالعودة للتفاصيل الأولية لهذه القضية بحسب صحيفة الدار، عندما كان المجني عليه برفقة المتهمين في إحدى المهام فانطلقت رصاصة من سلاح أصاب المجني عليه الذي توفى أثناء إسعافه للمستشفى، فاتخذت الشرطة الإجراءات القانونية اللازمة.
وبعد العمل الفني تم التحقيق حول الحادثة وألقت القبض على المتهمين ووجهت لهم التهم ومن ثم أحيل الملف للمحكمة للفصل في القضية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر بدء محاكمة ستة نظاميين متهمين بقتل زميلهم بطلق ناري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.