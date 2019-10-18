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بدء محاكمة ستة نظاميين متهمين بقتل زميلهم بطلق ناري

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التاريخ: 18-أكتوبر-2019

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بدء محاكمة ستة نظاميين متهمين بقتل زميلهم بطلق ناري

شرعت محكمة الجنايات بكرري في محاكمة ستة نظاميين في تهم متعلقة بالقتل والتستر بعد إصابة زميلهم بطلق ناري داخل ركشة. وقد حددت المحكمة جلسة لفتح ملف القضية والسير في إجراءات المحاكمة.

 

وبالعودة للتفاصيل الأولية لهذه القضية بحسب صحيفة الدار، عندما كان المجني عليه برفقة المتهمين في إحدى المهام فانطلقت رصاصة من سلاح أصاب المجني عليه الذي توفى أثناء إسعافه للمستشفى، فاتخذت الشرطة الإجراءات القانونية اللازمة.

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وبعد العمل الفني تم التحقيق حول الحادثة وألقت القبض على المتهمين ووجهت لهم التهم ومن ثم أحيل الملف للمحكمة للفصل في القضية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

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