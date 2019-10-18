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الاستئنافات توقف قرار المفوضية بشأن نادي الهلال

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التاريخ: 18-أكتوبر-2019

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الاستئنافات توقف قرار المفوضية بشأن نادي الهلال

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أصدرت محكمة الاستئنافات أمس قراراً قضى بإيقاف تنفيذ قرار مفوضية هيئات الشباب والرياضة حول فتح أبواب نادي الهلال ووفقاً للقرار  فإن المحكمة أشارت إلى أن هناك مواداً ستتعرض للتلف عند فتح أبواب النادي للأعضاء، وأن هناك أعمال صيانة تتواصل في النادي، بحسب صحيفة الصيحة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

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