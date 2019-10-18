التاريخ: 18-أكتوبر-2019 فى : رياضة 7 مشاهدة Advertisements أصدرت محكمة الاستئنافات أمس قراراً قضى بإيقاف تنفيذ قرار مفوضية هيئات الشباب والرياضة حول فتح أبواب نادي الهلال ووفقاً للقرار فإن المحكمة أشارت إلى أن هناك مواداً ستتعرض للتلف عند فتح أبواب النادي للأعضاء، وأن هناك أعمال صيانة تتواصل في النادي، بحسب صحيفة الصيحة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاستئنافات توقف قرار المفوضية بشأن نادي الهلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.