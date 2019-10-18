ظهور حالات بحمى الوادي المتصدع بولاية شرق دارفور

أعلنت السلطات الصحية بشرق دارفور عن ظهور حالات مؤكدة بحمى الوادي المتصدع بمدينة الضعين عاصمة الولاية.

وأكد مدير القطاع الصحي بشرق دارفور فيصل عاشميق في تصريحات صحفية أمس، ظهور أربع حالات بحمى الوادي المتصدع بعدد من أحياء مدينة الضعين، وقال إنه بعد إجراء فحوصات على عينات أخذت عشوائياً لـ(15) شخصاً من مدينة الضعين أثبتت إصابتهم بالمرض.

وأوضح عاشميق أن الجهات المختصة دخلت في اجتماعات مكثفة لوضع التحوطات اللازمة والتدابير الوقائية والتأهب لدرجات الاستعداد القصوى لمجابهة الوضع الصحي.

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يذكر أن حمى الوادي المتصدع أودت بحياة عدد من المواطنين خلال السنوات الماضية، وكشفت جولة لمصادر بمستشفى الضعين التعليمي عن تردٍ مريع للأوضاع البيئية بالمستشفى بجانب التردد العالي للمواطنين من مختلف المحليات، بحسب صحيفة الصيحة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)