نهر النيل تؤكد استمرار الدراسة يوم “السبت”

أعلن رئيس دائرة التربية بولاية نهر النيل شمس الدين أحمد مصطفى جلال الدين، عن استمرار الدراسة يوم السبت في كافة محليات الولاية بمدارس الأساس والثانوي الحكومية والخاصتة.
وأكد شمس الدين أنه لم يصدر أي قرار أو توجيه رسمي من مجلس الوزراء الاتحادي بتعطيل الدراسة يوم السبت.
ودعا جلال الدين بحسب صحيفة الصيحة، الإدارات التعليمية والمعلمين والمعلمات إلى عدم الالتفات لما اسماه بـ”الشائعات” ومواصلة العطاء لإكمال المقررات وفقاً للترتيبات والخطط الموضوعة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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