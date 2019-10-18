السودان يفوز بعضوية مجلس حقوق الإنسان

التاريخ: 18-أكتوبر-2019 فى : أخبار 20 مشاهدة أعلنت بعثة السودان الدائمة لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، فوز السودان بعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة (2020-2022م) في الانتخابات التي جرت خلال أعمال الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، وقالت إن السودان حقق فوزاً مؤزراً بعدد 175 صوتاً، بحسب صحيفة الصيحة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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