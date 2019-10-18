استقالات جماعية من “المؤتمر الوطني” بالنيل الأبيض

أعلن عدد من قيادات وأعضاء مجلس شورى المؤتمر الوطني بولاية النيل الأبيض انسلاخهم من الحزب وتقديم استقالاتهم وانضمامهم لحزب “التنمية القومي” تحت التأسيس، بقيادة عبد الحميد كاشا والي الولاية الأسبق. Advertisements وتحصلت مصادر على معلومات كشفت أن أبرز المنسلخين من “الوطني” هم الشيخ شرف الدين، أمين الشؤون السياسية بالقطاع السياسي بالولاية، شاكر رابح عضو الشورى بالولاية، بله المرسال، حمد الضو، علم الدين يعقوب، أحمد سليمان، عمر بله القويز، عبد الله إبراهيم التوني، وأكدت المصادر أن قائمة المغادرين لحزب المؤتمر الوطني بالنيل الأبيض تتجاوز الـ(140) عضواً، بحسب صحيفة الصيحة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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