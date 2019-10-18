السفير التونسي يؤكد تعزيز العلاقات مع السودان

وقال في حوارا مع وكالة السودان للأنباء بمناسبة نجاح الانتخابات الديمقراطية التي شهدتها تونس بانتخاب رئيسا وبرلمانا جديدا: حرصت تونس على المحافظة على المناخ المتميز الذي يسود العلاقات بين البلدين والعمل على دعمها وتطويرها في كافة الميادين والقطاعات.
مشيرا أن العلاقات التونسية السودانية ستشهد في المستقبل تطورا كبيرا على جميع المستويات، في ضوء المؤشرات الإيجابية التي تشهدها ساحتي البلدين بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.
وأوضح أن تونس تنظر بكل اهتمام وإعجاب مختلف مراحل الانتقال الديمقراطي الذي يعيشه السودان وعبرت عن ارتياحها الكبير لتوقيع الوثيقة الدستورية في 17 أغسطس 2019 وهي وثيقة مرجعية هامة في تاريخ السودان المعاصر، ترجمت بوضوح إرادة الشعب السوداني التواقة إلى الحرية والتنمية والتقدم، وعكست في ذات الوقت ما يتحلى به هذا الشعب الشقيق من حكمة و إنحياز للحوار والتوافق بين مختلف مكوناته مبينا إن الظروف الحالية تمهد لأرضية ملائمة لمزيد تعزيز التعاون والإرتقاء في إلى مسارات أرفع وذلك عبر تطوير وتنويع المبادلات التجارية ( لازال حجمها دون المستوى المطلوب) وخلق فرص استثمار مشتركة في قطاعات الزراعة والصحة والسياحة والنقل والثقافة والبيئة والشباب والرياضة وتبادل البعثات الاقتصادية والعمل على مزيد ربط الصلة بين رجال الأعمال والمستثمرين وتشجيع المبادرة الخاصة.
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