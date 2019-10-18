تعرف على تردد قناة الملاعب الناقلة لمباراة السودان وتنزانيا للمحليين

تذيع قناة الملاعب الرياضية اليوم الجمعة مباراة السودان وتنزانيا للمحليين في بث مباشر ولقاء الإياب من المرحلة الأخيرة لتصفيات كأس أمم أفريقيا للمحليين 2020، حيث حقق منتخب السودان الفوز في مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه رمضان عجب، وأقيمت مباراة الذهاب في تنزانيا، مباراة العودة اليوم تقام على ملعب نادي المريخ العاصمي بأم درمان. قناة الملاعب الرياضية السودانية تقدم حصريًا كل بطولات السودان المحلية، فهي المالك لحقوق نقل الدوري السوداني الممتاز 2020، وكأس السودان 2020، كما تذيع القناة عدد من مباريات منتخب السودان الأول في المنافسات القارية، كما تذيع مباريات منتخبات السودان السنية المختلفة، ويمكنك مشاهدة بث قناة الملاعب بصورة جيدة HD مهما كنت، سواء كنت في آسيا أو أوروبا أو أمريكا أو أستراليا، تردد قناة الملاعب على العرب سات بدر 4 هو 12323 أفقي.

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