بسبب التظاهرات.. كندة علوش توجه رسالة لشعب لبنان

وجهت الفنانة كندة علوش رسالة إلى الشعب اللبنانى، وذلك بعد المظاهرات التى شهدتها الشوارع أمس، وعقب اخماد الحرائق التى ضربت ارجاء لبنان منذ أيام قليلة، وكذلك بعد فرض رسوم على مكالمات الإنترنت، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

فنشرت كندة صورة لعلم لبنان، وعلقت على الصورة قائلة :"كل الحب والدعوات والصلوات للبنان الغالي بلداً وشعباً، الله يحمي لبنان ويحفظ شعبه".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة كندة علوش مشاركتها فى فيلم "الأصليين، وتدور أحداث الفيلم حول سمير عليوة رب أسرة صغيرة وموظف بنك مستقر في عمله منذ سنين لكنه يُفصل فجأة بعد قرار بتخفيض العمالة، ويتلقى سمير الصدمة التي لا يستطيع مواجهة أسرته بها، فيحاول أن يبحث عن وظيفة جديدة ثم يفاجأ بأن رصيده في البنك أصبح صفرًا لسداد أقساط متأخرة، بعد أيام يفتح سمير الباب ليلًا ليجد صندوق يحوي هاتف محمول، ودعوة لوضع بصمته، في الهاتف يشاهد سمير سلسلة من الصور والفيديوهات التي تتناول ماضيه، ليتلقى مكالمة بعدها تغير حياته إلى الأبد.

والفيلم بطولة كل من ماجد الكدواني ، خالد الصاوي ، منة شلبي ، محمد ممدوح ، كندة علوش و هناء الشوربجي و من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.

