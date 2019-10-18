تونس.. تحديد تاريخ أداء قيس سعيد اليمين الدستورية

وأوضح مورو أن البرلمان شرع في ترتيبات الجلسة العامة من خلال دعوة رؤساء الجمهورية والحكومة والوزراء السابقين، وممثلي الهيئات والمنظمات الوطنية، وأعضاء السلك الدبلوماسي المتواجدين في تونس.
وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، أمس الخميس، رسميا، فوز قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية بنسبة 72.71 % من الأصوات، بعد عدم تقدم منافسه نبيل القروي بأي طعن.
وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية في دورتها الثانية، يوم الأحد الماضي، 55%، وهي نسبة أعلى من تلك التي سجلت في الدورة الأولى، وفي الانتخابات التشريعية التي تلتها (41%).
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