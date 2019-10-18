تعرف على أول تونسية تشارك في Jamel Comedy Club

تشارك الممثلة أميمة بن حفصية مساء اليوم الجمعة في فرنسا، في عرض ضمن فعاليات ''جمال كوميدي كلوب'' عبر تأديتها ''ستاند أب'' أمام الجمهور، حيث تعتبر أول تونسية مقيمة في تونس تشارك في هذه العروض.

أميمة بن حفصية، ممثلة تونسية بارزة، ابنة الممثلة المشهورة نعيمة الجاني، لها عدة مشاركات في عديد من المسلسلات أبرزهاشوفلي حل (مسلسل) وليام.

هي ابنة الفنانين التونسيين نعيمة الجاني والمنجي بن حفصية. اكتشفها المخرج صلاح الدين الصيد وقدمها وهي في الخامسة من عمرها في مسلسل منامة عروسية في سنة 2000 ولاقى المسلسل نجاحا واسعا. قامت فيه بدور (سهام ابنة ساسية).

قدمها المخرج نوري بوزيد في السينما في سنة 2002 من خلال بطولة فيلم عرائس الطين مع هند صبري وأحمد الحفيان وحصد الفيلم عدة جوائز. عملت في سنة 2003 في فيلم فرنسي -تونسي. في سنة 2004 مثلت في فيلم (كلمة رجال) ومن 2005 إلى 2009 اشتهرت بدور "فاطمة" في سلسلة "شوفلي حل" التي لاقت نجاحا باهرا. عملت في 2006 مع سلمى بكار في فيلم "خشخاش" . في 2013 مثلت في مسلسل "ليام". في2014 سلسلة "بنت امها" مع والدتها نعيمة الجاني ومسلسل "ناعورة الهواء" ،في 2015 عملت في 3 أعمال "ناعورة الهواء 2 .الريسك، بنت أمها 2"

