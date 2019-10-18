وظهر سامي مع زوجته مي عمر، التي ارتدت فستانا إغريقيا، الذي وصفه زوجها بأنه "مفاجأة رهيبة".
وقال المخرج محمد سامي، إن زوجته فجأة قررت أن تتحول إلى فتاة إغريقية واشترت هذا الفستان الذي يتناسب مع أجواء اليونان.
وتابع موجها حديثه لمتابعيه "مختتما كلامه بجملة "علشان تعرفوا أنا بعيش إيه".
وذكر موقع "في الفن" أن المخرج محمد سامي يتواجد برفقة زوحته الفنانة مي عمر في اليونان، حيث يمضيان إجازتهما سويا وتستكمل مي احتفالاتها بعيد ميلادها.
جدير بالذكر أن مي عمر ومحمد سامي متزوجان منذ سنوات ولديهما ابنتين هما تايا وسيلين.
كانت هذه تفاصيل خبر مخرج مصري يعلن "مفاجأة رهيبة" عن فستان زوجته مي عمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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