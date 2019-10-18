وتتماشى هذه الأنباء مع تقرير صحفي ياباني سابق أكد أن اليابان لن تنضم إلى التحالف البحري الذي يبنيه أهم حليف لها (أمريكا)، حرصا على علاقاتها الاقتصادية الوطيدة مع إيران.
وأعلنت واشنطن في وقت سابق من العام الجاري، عن خطتها لإنشاء التحالف الدولي البحري الخاص بحماية السفن التجارية أثناء عبورها الممرات المائية المهمة في الخليج العربي، على خلفية سلسلة حوادث استهداف الناقلات من قبل جهات مجهولة في المنطقة منذ بداية العام الجاري، وحادث احتجاز طهران الناقلة البريطانية Stena Impero، وسط تصعيد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.
ولحد الآن، أعلنت خمس دول عن انضمامها إلى التحالف الأمريكي المزمع إنشاؤه، وهي بريطانيا وأستراليا والبحرين والإمارات والسعودية.
كانت هذه تفاصيل خبر صحيفة يابانية: طوكيو تنشر قوات في هرمز دون الانضمام إلى التحالف الأمريكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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