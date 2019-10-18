صحيفة يابانية: طوكيو تنشر قوات في هرمز دون الانضمام إلى التحالف الأمريكي

أفادت صحيفة "أساهي" اليابانية بأن طوكيو قررت إرسال قواتها على نحو منفرد إلى مضيق هرمز لحماية سفنها التجارية، من دون الانضمام إلى التحالف البحري الذي تعمل واشنطن على إنشائه.

وتتماشى هذه الأنباء مع تقرير صحفي ياباني سابق أكد أن اليابان لن تنضم إلى التحالف البحري الذي يبنيه أهم حليف لها (أمريكا)، حرصا على علاقاتها الاقتصادية الوطيدة مع إيران.

وأعلنت واشنطن في وقت سابق من العام الجاري، عن خطتها لإنشاء التحالف الدولي البحري الخاص بحماية السفن التجارية أثناء عبورها الممرات المائية المهمة في الخليج العربي، على خلفية سلسلة حوادث استهداف الناقلات من قبل جهات مجهولة في المنطقة منذ بداية العام الجاري، وحادث احتجاز طهران الناقلة البريطانية Stena Impero، وسط تصعيد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

ولحد الآن، أعلنت خمس دول عن انضمامها إلى التحالف الأمريكي المزمع إنشاؤه، وهي بريطانيا وأستراليا والبحرين والإمارات والسعودية.