وأكد الاتحاد الإسباني في بيانه، أنه عقد اجتماع غير عادي مع لجنة المسابقات لتحديد موعد الكلاسيكو، وتم التوصل لمايلي:
1– منع تغيير ترتيب المباريات بين الفرق في أجندة الدوري الإسباني (رفض نقل اللقاء إلى ملعب ريال مدريد وفقا لاقتراح رابطة الليغا).
2- تسمح لجنة المسابقات للأندية بالتوصل إلى اتفاق بشأن موعد إقامة الكلاسيكو، على أن يحدد ريال مدريد وبرشلونة ما توصلا إليه في موعد أقصاه صباح الإثنين المقبل.
3- في حال عدم التوصل إلى اتفاق بين الناديين، ستكون لجنة المسابقات هي الجهة المسؤولة عن تحديد موعد إقامة المباراة.
ورفضت السلطات الإسبانية إقامة المباراة التي تدخل ضمن منافسات الأسبوع العاشر من الدوري الإسباني لكرة القدم، يوم 26 أكتوبر الجاري على ملعب "كامب نو" في برشلونة، بسبب دعوات للتظاهر في نفس اليوم بشوارع المدينة، للتنديد بالأحكام التي أصدرها القضاء الإسباني ضد زعماء إقليم كتالونيا.
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الإسباني يمنح مهلة لبرشلونة والريال لتحديد موعد جديد للقاء الكلاسيكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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