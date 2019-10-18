لجنة مشتركة من وفدي الحكومة والشعبية لترتيب أجندة المفاوضات

اتفق وفدا الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية لتحرير السودان، بقيادة عبد العزيز الحلو، في أولى جولات التفاوضات المباشر بجوبا اليوم "الجمعة" على تكوين لجنة فنية من 12 عضوا، 6 من كل طرف تضع اجندة التفاوض.

وينتظر أن ترفع اللجنة تقريرها النهائي للجنة السياسية العليا لوفدي التفاوض لاجازتها واعتمادها موجها لمسار المفاوضات.

وأكد عضو مجلس السيادة الفريق الركن، شمس الدين الكباشى الذى ترأس وفد الحكومة فى الجلسة، التزام الحكومة وحرصها على طى صفحة الحرب بالبلاد.

وقال لدى مخاطبته جلسة المفاوضات، أن الوفد الحكومى جاء للمفاوضات بنية صادقة للتوصل مع الحركة الشعبية شمال إلى اتفاق سلام ينهى معاناة المواطنين.

من جانبه أكد الأمين العام للحركة الشعبيه، عمار امون أكد التزامهم بالعملية السلميه، وحرص الحركة على التوصل إلى اتفاق سلام عادل مع الحكومة. الانتقالية.

وبدأت بجوبا اليوم الجولة الأولى للمفاوضات المباشرة بين وفدي الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية لتحرير السودان- قطاع الشمال- بقيادة عبد العزيز آدم الحلو.

وأصدر مجلس السيادة الانتقالي، "الاربعاء" الماضي قراراً بوقف اطلاق النار في مناطق النزاعات بالبلاد لتهئية الاجواء للمفاوضات.

