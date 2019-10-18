مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام: السودان أمام مفترق طرق

قال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام جون بيير لاكروا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، بأن السودان هو في مفترق طريق، وإنه أمام المجلس فرصة وحيدة لدعم السلطات السودانية، بهدف إنهاء النزاعات التي تكبل البلاد منذ سنوات.

وقال لاكروا إن الأمم المتحدة ملتزمة ببذل ما في وسعها للوقوف مع الحكومة السودانية، وفقا لرؤيتها وللسبيل الذي ستختاره لبناء سلام شامل ودائم في دارفور وباقي السودان، وإن ذلك لا يمكن أن يتحقق دون التعافي الاقتصادي.

من جانبه قال السفير السوداني عمر محمد أحمد صديق في اجتماع أعضاء المجلس، إن سودان اليوم لا علاقة له بسودان الماضي الذي عرفه العالم خلال العقود الثلاثة الماضية.

وأوضح صديق أن سودان اليوم هو بلد جديد، يسعى للعودة إلى المجتمع الدولي كبلد محب للسلام ويسعى للتعاون، وأنه ملتزم بالقوانين الدولية وباحترام حقوق مواطنيه.

وكان الرئيس السوداني عمر البشير أزيح من الحكم، في أعقاب أربعة أشهر تقريبا من الاحتجاجات، ووضع تحت الإقامة الجبرية بعد حوالي 30 سنة قضاها الحكم. وفي شهر آب أغسطس الماضي، وقع الجيش السوداني ومدنيون من قوى الحراك اتفاقا، يقضي بتقاسم السلطة.