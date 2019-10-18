بيع لوحة "بارك دي برينس" بسعر قياسي

بيعت لوحة كبيرة للرسام الفرنسي من أصل روسي، نيكولا دو ستال، بسعر 20 مليون يورو، إلى مواطن أوروبي خلال مزاد نظمته دار "كريستيز" في باريس، وهو ثمن قياسي لأحد أعمال الفنان.

وكان سعر لوحة "بارك دي برينس" العائدة إلى عام 1952 مقدرا بين 18 و25 مليون يورو، وتعرض في السوق للمرة الأولى.

والسعر هو تقريبا ضعف السعر القياسي السابق للفنان نيكولا دو ستال، وقدره 12.1 مليون دولار (11 مليون يورو) للوحة "عارية واقفة"، التي بيعت في مزد لدار "كريستيز" في نيويورك عام 2018.

واللوحة كانت ملكا لورثة الرسام، الذي توفي عام 1955 عن 41 عاما، وقد عرضت حوالى 10 مرات فقط.

وتمثل اللوحة الكبيرة مباراة لكرة القدم مع ألوان مستطيلة من أزرق وأحمر وأبيض وأسود.

وقالت دار "كريستيز" إن هذه اللوحة تمثل "قمة فن نيكولا دو ستال ومحطة حاسمة في تاريخ الفن الغربي في مرحلة ما بعد الحرب".