وأشار إلى أن "الحريري يدرس الوضع لأن الاستقالة عمليا ستزيد الوضع تفاقما لأنه لا يوجد أي أفق لحكومة ثانية".
وكان رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، قد دعا في وقت سابق من اليوم الجمعة، رئيس الحكومة سعد الحريري إلى تقديم استقالة الحكومة على خلفية الاحتجاجات المستمرة منذ يوم أمس في مختلف أنحاء البلاد بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية.
تتصاعد وتيرة الاحتجاجات الشعبية في كل المناطق اللبنانية احتجاجا على الوضع المعيشي والاقتصادي المتردي الذي يعيشه المواطن اللبناني، في ظل وضع الحكومة مجموعة جديدة من الضرائب في موازنة عام 2020، منها الضريبة على الاتصال بوسائل التواصل الاجتماعي ك"واتساب" و"ميسنجر" وغيرها.
كانت هذه تفاصيل خبر تيار المستقبل: لا يوجد توجه لدى الحريري للاستقالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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