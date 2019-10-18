نفت أصالة في تصريحات لمجلة "زهرة الخليج" الشائعات التي انتشرت مؤخرا حول انفصالها عن زوجها المخرج، على إثر خيانته لها مع فنانة شهيرة.
وقالت أصالة "هذه الأخبار ليست صحيحة، ومن يروجون لها (فاضيين)".
يشار إلى أن أحد المواقع الإخبارية كان قد نشر خبرا يفيد بأن أصالة حذفت صور طارق العريان من حسابها، وهذا ما لم يحدث، فالزوجان مازالا يحتفظان بصورهما سويا عبر الحساب وكذلك مازالا يتابعان بعضهما.
جدير بالذكر أن أصالة والعريان متزوجان من 13 عاما وأنجبا طفلين توأم هما علي وآدم.
كانت هذه تفاصيل خبر للمرة الأولى.. أصالة تتحدث عن "طلاقها من طارق العريان" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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