وفي هذا الصدد، سوف يسافر كومار الذي قام بحجز تقديم قطار كامل للترويج بالتنسيق مع فريق العمل، للترويج للفيلم الذي سيصدر في 25 (أكتوبر). من المتوقع أن يسافر فريق الفيلم على متن القطار الخاص الذي غادر محطة مومباي المركزية وسيصل إلى نيودلهي في اليوم التالي.
وخلال الرحلة، سوف يمر القطار الخاص عبر مختلف الولايات والأحياء المهمة مثل محطات Surat وVadodara وKota، كما تواصلت هيئة السكة الحديد Indian Indian Railways أيضًا بالعديد من دور الإنتاج الرئيسية مع أفلامها القادمة لاستخدام القطارات من أجل تسهيل الدعاية لعموم الهند والترويج للأفلام من خلال هذه القطارات الخاصة التي ستسافر إلى مواقع مختلفة عبر البلد.
ومن ناحيته، نشر كومار عبر صفحاته الخاصة على موقع التواصل أنستجرام وتويتر، الملصقات الرسمية الأولى لفيلمه المنتظر "Housefull 4".
وجاء نشر أكشاي لهذه البوسترات استجابة منه للمطالبات التي انتشرت في الأسابيع الأخيرة من جانب متابعيه، التي حثته على نشر البوستر الرسمي للفيلم.
وكان قد انتشر هاشتاج بشكل كبير في الأسابيع الماضية على موقع التغريدات تويتر، يطالب من خلاله عشاق النجم الهندي بنشر البوستر الرسمي الأول لفيلمه المرتقب Housefull 4.
ووفقا لموقع "هندوستان تايمز"، فإن هاشتاج بعنوان #WeWantHousefull4Poster، بمعنى "نريد بوستر فيلم هاوس فول 4"، قد تصدر قوائم البحث على جوجل بالهند، وأصبح الأكثر تداولا بالهند على موقع تويتر في الأسابيع القليلة الماضية، كـ مطالبة من عشاق أكشاي كومار بنشر أول بوستر للفيلم.
وسيشارك في بطولة الجزء الرابع من الفيلم كل من النجمة "كريتي سانون"والنجم"ريتيش ديشموك"والنجم"بوبي ديول"والنجمة"كريتي خارباندا"، وهو من إخراج "فرهاد سامجي".
وسيكون الجزء المرتقب من فيلم Housefull هو الرابع من السلسلة الشهيرة التي طرح جزأها الأول بصالات العرض في عام 2010، وطرح الجزء الثاني في عام 2012، ثم طرح الجزء الثالث منه في عام 2016.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعاون بين أكشاي كومار و"السكة الحديد" للترويج لـ "Housefull 4" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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