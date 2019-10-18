كتالونيا تبدأ الإضراب.. وضبط اسطوانة غاز معدة للتفجير بحوزة متظاهرين

بدأ اليوم الجمعة "اضراب عام" فى كتالونيا، يتزامن مع وصول 5 مسيرات من العديد من المدن الكتالونية إلى برشلونة ، حسبما قالت صحيفة "الموندو" الإسبانية، وسط مخاوف من اتساع دائرة العنف.

وأشارت الصحيفة إلى أن كتالونيا تواجه اليوم الجمعة إضرابا من أجل الاستقلال، والذى دعت إليه عدة نقابات عمالية منها CSC و IAC، والذى تنظمه بعد الاحتجاجات المقررة بعد ظهر اليوم.

وتخشى الحكومة الإسبانية من تجدد أعمال الشغب وأعمال العنف التى جرت فى الأيام الأخيرة والتى تسببت فى مئات المصابين وعشرات الاعتقالات.

وأوضحت الصحيفة أنه سيتم قطع الطرق الرئيسية فى مدن كتالونية على رأسها برشلونة، بسبب المظاهرات، كما أنه من المقرر ظهور رئيس حكومة كتالونيا السابق كارليس بويجديمونت، الذى هرب من العدالة لبلجيكا، وذلك من خلال بيان لمكتب المدعى العام.

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وأشارت الصحيفة إلى أن الشرطة الكتالونية "لوس موسوس" عثروا على اسطوانة غاز وسط الاحتجاجات ، كان المتظاهرين الانفصاليون يستعدون لتفجيرها، وتم إزالتها سريعا من الطريق العام السريع، وفقًا لمصادر من الشرطة.

وكان المتحدث باسم الحكومة فى كتالونيا ميريتسيل بودو، قال فى وقت سابق إنهم يشعرون بالتعاطف مع المتظاهرين ويتفاهمون غضبهم، لكن السلطات الإسبانية أعلنت أيضا أنها تسعى لمعرفة من يقف وراء تلك الاحتجاجات.

وكانت المحكمة العليا فى إسبانيا أصدرت أحكاما بالسجن لفترات تتراوح بين 9 و13 عاما بحق تسعة من الزعماء الانفصاليين بتهمة إثارة الفتنة بسبب دورهم في إجراء استفتاء حول استقلال الإقليم عن إسبانيا.