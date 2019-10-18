إصدار قرار بتكوين لجنة للنظر في قضية المفصولين خلال فترة حكم الانقاذ….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أصدر مجلس الوزراء قراراً بتشكيل لجنة للنظر في قضية المفصولين تعسفياً من الخدمة المدنية خلال الفترة من يونيو ١٩٨٩وحتى ديسمبر ٢٠١٨م.

وسمّى القرار الصادر أمس، وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية رئيساً للجنة، وعضوية وكلاء العدل، وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، ومدير عام ديوان شؤون الخدمة المدنية القومية، ممثل وزارة شؤون مجلس الوزراء، ممثل وزارة الثقافة والإعلام، ممثل تجمع المهنيين، ممثل الصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات الإجتماعية، إضافة إلى صلاح محمد عيسى، ممثل المفصولين المادة السابقة مدني: ترتيبات جارية لإلغاء أي رسوم ولائية تعوق حركة الصادرات… المقالة القادمة إقتصادي: إعفاء ديون السودان عملية مطولة

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