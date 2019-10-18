مواكب لإقالة مدير صحة كسلا

لبت جماهير غفيرة بولاية كسلا دعوات تجمع المهندسين، لتسيير مواكب إلى مباني وزارة الصحة، للمطالبة بإقالة مدير عام الوزارة، وإقالة مدير المحلية بالولاية. Advertisements وتشهد كسلا أوضاعاً صحية متردية، وسجلت حالات إصابة عديدة بحمى الضنك، وطالب البيان بإقالة مدير الصحة بالولاية ومدير المحلية، لما أسماه تقاعسهما في التصدي للحميات والأوبئة التي تجتاح الولاية منذ العام الفائت، بحسب صحيفة آخر لحظة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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