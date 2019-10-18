تفاصيل صادمة.. “مديرة” مدرسة بالخرطوم تمنع التلاميذ من شرب الماء

كشف أولياء أمور مدرسة بشرق النيل، أن مديرة المدرسة تمنع التلاميذ من شرب المياه، وسبق أن سكبت كوب الماء على “رأس تلميذة” وجدتها تشرب من (كولر) المعلمات.

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رغم فشل الإدارة المعنية في توفير مياه بالمدرسة، في الوقت الذي تشهد فيه مصادر المياه المخصصة للشرب (المواسير) عن انقطاع متكرر.

وقالت أميرة ساتي والدة ثلاث تلميذات بالمدرسة لمصادر، إن إحدى بناتها أصيبت بـ”قصور في الكلى” من شدة العطش، ونوهت إلى عدم وجود (أزيار) بالمدرسة في ظل وجود (مواسير) فقط، وأضافت (رغم ذلك يتم إجبار التلاميذ على دفع 5 جنيهات أسبوعياً “رسوم الأحد”)، بحجة تحسين بيئة المدرسة، بحسب صحيفة آخر لحظة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)