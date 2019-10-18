إحالة (31) عاملاً بوحدة تنفيذ السدود للصالح العام

التاريخ: 18-أكتوبر-2019
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أصدر المدير العام المكلف بوحدة تنفيذ السدود، المهندس السر محمد آدم، قراراً بإنهاء خدمة العاملين بإدارة العلاقات البينية والمراسم البالغ عددهم (31) عاملاً.
وقالت الوحدة في بيان موسم باسم المدير العام المكلف السر محمد آدم بحسب صحيفة آخر لحظة، أن القرار يأتي في إطار تقليص العمل بوحدة تنفيذ السدود والفراغ من عمليات التأهيل وإعادة هيكلة الوحدة.
وأشارت وحدة تنفيذ السدود إلى أن القرار جاء استناداً على لائحة شروط خدمة العاملين بوحدة تنفيذ السدود المعدلة للعام 2017، بموافقة وزير الري والموارد المائية بروفيسور ياسر عباس، ووجه القرار بتسوية مستحقات العاملين الذين شملهم الإعفاء استناداً على نفس اللائحة، وطالب المدير العام المكلف جهات الاختصاص بإجراء اللازم لتنفيذ القرار.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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