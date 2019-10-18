“حمدوك” يصدر قرارات قوية.. إعفاءات واسعة وتعيينات لقيادات الخدمة المدنية

التاريخ: 18-أكتوبر-2019
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أصدر رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك (أمس) قرارات جديدة شملت إعفاءات واسعة وتعيينات جديدة بعدد من الوزارات والهيئات والمفوضيات والإدارات بالخدمة المدنية، وسمى د. عمر القراي مديراً عاماً للمركز القومي للمناهج والبحث التربوي.
وأعفى حمدوك د. بابكر محمد توم من منصب رئيس مجلس إدارة جامعة سنار، وأعفى المهندس أحمد حماد محمد من وظيفة وكيل وزارة الري وسمى المهندس رحمة الله محمد موسى وكيلاً لوزارة الري والموارد المائية، ود. صالح حمد حامد عمر رئيساً للجهاز الفني للموارد المائية، ود. حسن أبو البشر نائباً له، وسمى رئيس الوزراء عبد القادر محمد أحمد تركواي وكيلاً لوزارة الزراعة والموارد الطبيعية، وأعفى إسمهان أحمد البشير من منصب وكيل وزارة الضمان والتنمية الاجتماعية وسمى محمد مدني الشابك بديلاً عنها.
وشملت قرارات حمدوك تعيين نايلة محمد الحسن خلف الله مديراً عاماً لأكاديمية السودان للعلوم الإدارية، وأعفى محمد خير عمر من وظيفة مفوض عام الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي، وتعيين حنان محمد عبد الكريم عباس مفوضاً عاماً خلفاً له، وأعفى د. أحمد الطيب السماني من وظيفة الأمين العام للمجلس القومي للتدريب، بحسب صحيفة السوداني.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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