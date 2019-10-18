بلاغ في مواجهة (قوش) و(نافع) بتهم التعذيب

دونت لجنة الدعم القانوني التابعة للهيئة الديمقراطية للمحامين بلاغاً لدى نيابة الخرطوم شمال ضد صلاح عبد الله (قوش) وعبد الحفيظ محمد البشير ونافع علي نافع لاتهامهم بتعذيب المواطن الطيب نور الدائم محمد وذلك استنتاداً إلى ما ورد في عريضة البلاغ وأنه وبتاريخ مايو 1993م تم اعتقال الشاكي من منزله بالفتيحاب بواسطة صلاح قوش دون توجيه تهمة محددة له وتم اقتياده إلى منزل جوار جهاز الأمن بالخرطوم.

وحسب تفاصيل البلاغ قام صلاح قوش وعبد الحفيظ عمر البشير بصفع الشاكي وضربه في أجزاء جسمه وهو مقيد من الخلف دون ملابس عدا ما يستر (عورته)، وصاحب هذا الضرب إطلاق الألفاظ النابية للشاكي، كما وضع صلاح قوش الشاكي على سطح ماكينة عربة كريسيدة وهي في حالة تشغيل وسخونة عالية مما تسبب في حدوث حريق مصحوباً بآلام في منطقة ظهر الشاكي، واستمر هذا الضرب والتعذيب إلى صبيحة اليوم الثاني.

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وبحسب عريضة البلاغ قام المتهم الثاني عبد الحفيظ وبحضور المتهم الثالث نافع علي نافع بتعذيب الشاكي وإجلاسه على كرسي (خيزران) وضربه بسوط (عنج) على جسمه ورأسه وتسببت أفعال المتهمين في حروق وآثار في ظهر الشاكي باقية حتى الآن وأثرت على صحة الشاكي، بحسب صحيفة السوداني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)