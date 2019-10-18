“المعادن”: فاقد الذهب المنتج للنصف الأول من العام 2018 “48.8” طن

كشف تقرير لوزارة المعادن للنصف الأول من العام الماضي 2018، أن فاقد الذهب نتيجة التهريب بلغ “48.8” طن، بنسبة وصلت 77% بين مناطق الإنتاج وبنك السودان كمُشترٍ.

وأوضح التقرير أن إنتاج الذهب خلال النصف الأول من العام بلغ 63 طناً اشترى بنك السودان منها ثمانية أطنان، فيما بلغ صادر الشركات 1,4 طن، لتصبح جملة صادرات الذهب 10,7 طن بقيمة 422.5 مليون دولار.

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وأكد التقرير نصف السنوي للعام 2018 بحسب صحيفة الصيحة أمس، أن ما فُقِد بين الذهب المُنتَج والمُصدَّر والمُصنَّع والمُخزَّن بلغ 48,8 طن بنسبة وصلت إلى 77% لفاقد الذهب بين منطقة الإنتاج وبنك السودان كمشترٍ، في وقت يُمثِّل فيه صادر الذهب نسبة 37% من إجمالي صادرات السودان بالكامل خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة حسب تقرير الوزارة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)