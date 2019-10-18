مُطالبات لمصدّري الماشية بإعفائهم من الرسوم والضرائب عقب إرجاع البواخر

أعلن عدد من مصدرى الماشية عن تكبدهم خسائر فادحة نتيجة لإرجاع المملكة العربية السعودية “5” بواخر من صادر الماشية، عقب إعلان الحكومة على لسان وزير الصحة الاتحادى ظهور حمى الوادي المتصدع في عدد من مناطق بالبلاد.

وقال المصدّر محمد ترب بحسب صحيفة “الصيحة” إن الخسائر تفوق العشرة ملايين للتاجر الواحد، وطالب الحكومة بالتدخل الفورى وإيقاف ما أسماه بـ “نزيف الخسائر” المُضاعفة بتحمل المُصدرين رسوم الشحن وتخليص البواخر بعد إرجاعها.

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وقال ترب “حالياً البواخر التى تم إرجاعها فُرضت عليها رسوم تخليص رغم أنها مواشٍ ستتم إعادتها لمناطق إنتاجها” ونوه إلى ضرائب وزكاة مفروضة عليهم رغم الخسائر من محلية سواكن دون مرعاة لظرفهم الحرج.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

من جانبه قال وكيل المواشي عبد الله برك إنهم يدفعون رسوماً تزيد عن الـ 600 جنيه للرأس الواحد تشمل رسوم “موانئ وجمارك وحقن” إضافة إلى رسوم النولون وأكد أنها تبلغ 5 دولارات للرأس الواحد من الماشية، ودعا الحكومة لمُراعاة ظروفهم الحرجة وإعفائهم من الرسوم والضرائب المفروضة.

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