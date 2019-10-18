قطر تكشف رسميا عن الشعار الرسمي لكأس العالم للأندية 2019

العنصر الأبرز في تصميم الشعار الرسمي للبطولة هو فكرة تقديم كرة القدم باعتبارها لؤلؤة، ما يستحضر إحدى أقدم الصناعات التي اشتهرت بها قطر، أما تصميم الشكل الكروي فهو مستوحى من أحد العناصر المعمارية التي تشتهر بها المنطقة وهو المشربية التي تتكون من خشب منقوش ومزخرف.
ويطغى اللون العنابي على شعار البطولة وهو اللون الوطني لدولة قطر، بالإضافة إلى الفيروزي الداكن الرامز لمياه خليج الدوحة، وترتفع اللؤلؤة على أشكال تستحضر الصحراء الشاسعة وتوضح علامات التشكيل التي تتحلى بها حروف اللغة العربية، وفقا لموقع sc.qa
ستقام بطولة كأس العالم للأندية في نسختها السادسة عشرة، في الفترة من 11 إلى 21 ديسمبر/ كانون الأول 2019، ستكون التذاكر متوافرة للجمهور حصرياً عبر موقع "فيفا" الإلكتروني، وسيتم قريباً نشر التفاصيل الخاصة بمراحل البيع المختلفة وأسعار التذاكر.
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