مصر.. وزير الإسكان يجتمع بمسؤولين بشأن ميدان التحرير

ذكرت مواقع إخبارية أن الوزير عقد الاجتماع لمتابعة الخطوات التنفيذية لمشروع تطوير ميدان التحرير، في العاصمة المصرية.
وصرح الوزير أن تطوير ميدان التحرير، الذى يُعد أحد أشهر الميادين فى مصر والعالم، جاء في إطار خطة الحكومة ليكون أحد المزارات الأثرية والسياحية، ضمن جهود تطوير القاهرة التاريخية.
وتابع "ذلك التطوير يسمح بعودة القاهرة لأداء دورها التاريخى والثقافى والسياحى والأثرى، لتتكامل مع مركز ريادة المال والأعمال العاصمة الإدارية الجديدة الجارى تنفيذه حاليا وليشكلا معا "العاصمة الجديدة".
وأضاف أنه تم خلال الاجتماع استعراض النظام الإنشائى للمسلة التى سيتم نقلها إلى ميدان التحرير، ومتابعة الموقف التنفيذى لأعمال زراعة النخيل وأشجار الزيتون، وأعمال تنسيق الموقع، وإزالة اللافتات التى تحجب واجهات العمارات ذات الطراز العمرانى المتميز.
وقال الجزار "إنه تم التنسيق بين الجهات ذات الصلة بالمشروع، وتوزيع الأدوار والمسئوليات، وتم التوجيه بوضع جدول زمنى تفصيلى لتنفيذ الأعمال بالمشروع، وتم التشديد على ضرورة الانتهاء من تنفيذ الأعمال بأسرع وقت ممكن".
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