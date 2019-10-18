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ذا روك يستعيد ذكريات الشباب ويسرد قصة انتقاله من هاواى إلى ناشفيل

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استعاد الممثل العالمي داوين جونسون، ذكرياته فى سن الشباب، بصورة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع الصور الشهير انستجرام يسرد من خلالها موقف انتقاله من مدينة هاواي للالتحاق بمدرسة جديدة في ناشفيل.

وكتب ذا روك، على الصورة التي ظهر فيها مفتول العضلات كالعادة وهو داخل غرفته " كنت صغيراً بعمر الـ 15 عام، عندما أجبرت على مغادرة مدينة هاواي إلى مدينة ناشفيل، للالتحاق بمدرسة ثانوية جديدة، وكل شخص في المدرسة الجديدة "طلاب ومعلمين" عاملوني وكأنني أصبت بالطاعون وبقيت بعيداً عنهم لأنهم اعتقدوا أنني أتجسس عليهم".

وينتظر ذا روك عرض فيلمه الجديد JUMANJI 2، يوم 15 ديسمبر المقبل، ويشاركه فى دور البطولة الممثل العالمى كيفين هارت، كارين جيلان، لوبى كانافال، ميس بايل.

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