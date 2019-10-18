الشاهد: تونس خارج القائمة السوداء للملاذات الضريبية

أعلن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، أن مجموعة العمل المالي ”GAFI“ قررت اليوم الجمعة، إخراج تونس من القائمة السوداء للملاذات الضريبية، وذلك بعد أن أثبتت التقارير نجاح البلد في مكافحة غسيل الأموال والتهرّب الضريبي.

وأشار الشاهد في تدوينة نشرها عبر صفحته على ”فيسبوك“ إلى أن ”الجلسة العامة لمجموعة العمل المالي (Gafi) تقرر هذا الصباح إخراج تونس رسميًا من القائمة السوداء“، معتبرًا أن ”الحكومة التونسية أوفت بالتزاماتها فيما يتعلق بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب“.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، أقرّت مجموعة العمل المالي بسلامة المنظومة التونسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الجماعات التكفيرية في مجملها وذلك بناء على تقارير أعدها خبراء تابعون لها.

وفي ديسمبر/ كانون الأول من العام 2017، أدرج الاتحاد الأوروبي تونس في ”القائمة السوداء“ للملاذات الضريبية، وهو ما دفع الحكومة التونسية إلى إقرار جملة من الإجراءات لمكافحة غسيل الأموال والتهرب الضريبي وتمويل الجماعات التكفيرية.