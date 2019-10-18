الاتحاد الأوروبي يعاقب ليفربول ومانشستر سيتي

وتم تغريم ليفربول حامل لقب المسابقة القارية، مبلغ 10 آلاف يورو، لدخول اثنين من مشجعيه أرض ملعب "أنفيلد" عند استقباله لضيفه سالزبورغ النمساوي (4-3)، لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة.
وغرم مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي في الموسمين الأخيرين، بدفع مبلغ 15750 يورو، بسبب إلقاء مشجعيه لمقذوفات على أرض الملعب خلال استضافتهم لدينامو زغرب الكرواتي (2-0)، ضمن منافسات المجموعة الثالثة.
كما تم تغريم بطل اسكتلندا سلتيك، مبلغ 12 ألف يورو، بعدما أطلق مشجعوه الألعاب النارية ضمن مسابقة "يوروبا ليغ" أمام كلوج الروماني (2-0)، في وقت سابق من هذا الشهر.
وهي المرة الثانية التي يتم فيها تغريم سلتيك هذا الموسم بعد معاقبته على قيام مشجعيه بإشعال ألعاب نارية وإلقاء مقذوفات على أرض الملعب خلال المباراة التي فاز فيها 4-1 على إيك السويدي في ستوكهولم، في أغسطس الماضي، ضمن الأدوار التمهيدية لمسابقة "يوروبا ليغ".
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