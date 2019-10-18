نانسى عجرم تصل السعودية لإحياء حفلها ضمن فعاليات موسم الرياض

نشرت النجمة اللبنانية نانسي عجرم صورة عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام أثناء وصولها مطار الرياض بالمملكة العربية السعودية

ومن المقرر أن تحيى نانسى عجرم حفلها الأول بالسعودية اليوم ضمن فعاليات موسم الرياض المقام حالياً فى اثنى عشر مكانا مختلفاً.

وتشهد المملكة العربية السعودية موسما زاخرا بالفعاليات تحت رعاية هيئة الترفيه وهو "موسم الرياض" الذى انطلق فى 15 أكتوبر ويستمر حتى 15 ديسمبر، من المتوقع أن يستقطب هذا الموسم ما يقارب 20 مليون زائر.