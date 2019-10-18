اتهام مشاعل الشحي بـ“التلاعب بالحجاب“ بعد إطلالة جديدة

ونشرت إحدى الصفحات المهتمة بالمشاهير على موقع ”إنستقرام“، مقطع فيديو ظهرت خلاله مشاعل الشحي دون حجاب، وبتسريحة أنيقة، حيث بدت سعيدة بقرارها المفاجئ، دون إبداء أسباب تخليها عن الحجاب.
وشنّ رواد التواصل الاجتماعي، هجومًا شرسًا على الفنانة بعد هذا القرار، متهمينها بالتلاعب بالحجاب، وسخر بعضهم منها في إشارة إلى إمكانية عودتها في هذا القرار مرة أخرى، كعادتها في السابق.
وهذه ليست المرة الأولى التي تطل بها الإماراتية مشاعل الشحي كاشفة عن جزء من شعرها، إلا أن هذه المرة كشفت عنه بشكل كامل، في قرار واضح بالتخلي عن الحجاب تمامًا.
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