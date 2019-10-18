اتهام مشاعل الشحي بـ“التلاعب بالحجاب“ بعد إطلالة جديدة

فاجأت الفنانة الإماراتية مشاعل الشحي، جمهورها بخلعها الحجاب بشكل رسمي، خلال فيديو مقتضب تداول بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، وسط انتقاد بتلاعبها الدائم بارتداء وخلع الحجاب.

ونشرت إحدى الصفحات المهتمة بالمشاهير على موقع ”إنستقرام“، مقطع فيديو ظهرت خلاله مشاعل الشحي دون حجاب، وبتسريحة أنيقة، حيث بدت سعيدة بقرارها المفاجئ، دون إبداء أسباب تخليها عن الحجاب.

وشنّ رواد التواصل الاجتماعي، هجومًا شرسًا على الفنانة بعد هذا القرار، متهمينها بالتلاعب بالحجاب، وسخر بعضهم منها في إشارة إلى إمكانية عودتها في هذا القرار مرة أخرى، كعادتها في السابق.

وهذه ليست المرة الأولى التي تطل بها الإماراتية مشاعل الشحي كاشفة عن جزء من شعرها، إلا أن هذه المرة كشفت عنه بشكل كامل، في قرار واضح بالتخلي عن الحجاب تمامًا.