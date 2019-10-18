حمدوك يجري تعديلات واسعة في حكومته

أجرى رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، تعديلات واسعة في قيادات الصف الأول في حكومته.

وأعفى حمدوك 6 من قيادات الوزارات والهيئات الحكومية، وأنهى تكليف مفوض العون الإنساني، كما عين 9 في مناصب قيادية، بحسب بيانات منفصلة من مجلس الوزراء.

وأصدر حمدوك قرارات أعفى بموجبها كل من "وكيل وزارة الضمان الاجتماعي، ووكيل وزارة الري والموارد المائية، والأمين العام للمجلس القومي للتدريب، ورئيس مجلس أمناء جامعة سنار، ومفوض عام الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي، ورئيس الجهاز الفني للموارد المائية"، كما أنهى تكليف مفوض عام العون الإنساني.

وأصدر قرارات بتعيين محمد مدني الشابك وكيلا لوزارة الضمان والتنمية الاجتماعية، ورحمة الله محمد موسى وكيلا لوزارة الموارد المائية والري والكهرباء.

وعين صالح حمد حامد رئيسا للجهاز الفني للموارد المائية، وحسن أبو البشر نائبا له.

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وأصدر قرارا بتعيين خنان عبد الكريم مفوضا عاما لجهاز الاستثمار والضمان الاجتماعي، وعين فضل الله علي مفوضا عاما للعون الإنساني.

وأصدر حمدوك قرارا بتعيين نايلة محمد الحسن مديرا لأكاديمية السودان للعلوم الإدارية، وعين عمر أحمد القراي مديرا للمركز القومي للمناهج والبحث التربوي.

ويوم الأربعاء، أعفى رئيس الوزراء السوداني وكيلي وزارتي الإعلام والعدل.

ومنذ توليه رئاسة الوزراء في 21 أغسطس الماضي، أعفى حمدوك العديد من وكلاء الوزارات ومدراء هيئات وشركات وجامعات حكومية.