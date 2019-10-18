بومبيو يصل إسرائيل لبحث تطورات الملف السوري مع نتنياهو

عقب توصل واشنطن وأنقرة إلى اتفاق على تعليق العملية العسكرية التركية في شمال شرقي سوريا، وصل وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إلى إسرائيل للقاء رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو.

وذكر بومبيو الذي وصل ليل الخميس/ الجمعة مطار بن غوريون في تل أبيب، حيث كان في استقباله السفير الأمريكي لدى الدولة العبرية ديفيد فريدمان، ذكر على حسابه في "تويتر": "من الجيد أن أزور إسرائيل اليوم وأتطلع إلى اللقاء وبحث طيف من المسائل المهمة، بما فيها التطورات والتحديات الإقليمية وأمن أقرب حليف وشريك لأمريكا".

وأكدت الخارجية الأمريكية في بيان لها أن بومبيو سيبحث صباح اليوم الجمعة مع نتنياهو "التطورات في سوريا والحاجة المستمرة إلى مواجهة السلوك المزعزع للاستقرار للنظام الإيراني في المنطقة".

ومن المقرر أن يتوجه بومبيو في وقت لاحق من اليوم إلى بروكسل لعقد اجتماع مع الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ.

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وانتقد وزير الخارجية الأمريكي عبر "تويتر"، لدى وصوله تل أبيب، الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015، مشيرا إلى أن الحظر الأممي للتسليح المفروض على الجمهورية الإسلامية سينقضي في غضون عام واحد بفضل هذه الصفقة.

وحذر بومبيو من أن ذلك سيتيح لدول مثل روسيا والصين بيع أسلحة متطورة إلى إيران، كما سيصبح بإمكان طهران بيع أسلحة إلى أي طرف دون قيود.

وقال الوزير الأمريكي: "سيسفر ذلك عن سباق تسلح جديد في الشرق الأوسط. وإذا كنت قلقا بشأن سلوك إيران الحالي، فلتتخيل ماذا ستفعله إيران مع صواريخ وطائرات مسيرة ودبابات ومقاتلات متطورة. يتعين على مجلس الأمن تجديد حظر التسليح".