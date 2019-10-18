بيانات صينية تدفع النفط إلى المنطقة الحمراء

وبحلول الساعة 06:46 بتوقيت غرينيتش، تراجعت عقود مزيج "برنت" بنسبة 0.4% إلى 59.70 دولار للبرميل، فيما انخفضت عقود "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.1% إلى 53.89 دولار للبرميل.
وفي الربع الثالث، تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين إلى 6% على أساس سنوي، وهي أضعف وتيرة في 27 عاما ونصف العام وتقل عن التوقعات، بفعل ضعف إنتاج المصانع في ظل استمرار التوتر التجاري مع الولايات المتحدة وتباطؤ الطلب المحلي.
كذلك عززت بيانات أمريكية من الضغط على الأسعار، وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الخميس إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي بـ 9.3 مليون برميل، إذ انخفض إنتاج المصافي لأدنى مستوى في عامين، بينما تراجعت مخزونات البنزين ووقود نواتج التقطير.
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