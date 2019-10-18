بدء المفاوضات المباشرة بين الحكومة والحركة الشعبية

بدأت بجوبا صباح اليوم " الجمعة" الجولة الأولى للمفاوضات المباشرة بين وفدي الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية لتحرير السودان- قطاع الشمال- بقيادة عبد العزيز آدم الحلو.

وأعلنت لجنة الوساطة لمحادثات السلام السودانية، أمس عودة (الشعبية) إلى طاولة المفاوضات بعد تجاوز الخلافات بين الطرفين بسبب الأحداث التي شهدتها منطقة (خور الورل) بولاية جنوب كردفان.

وأصدر مجلس السيادة الانتقالي، "الاربعاء" الماضي قراراً بوقف اطلاق النار في مناطق النزاعات بالبلاد.

وكان الأمين العام للحركة الشعبية، عمار اموم، أكد التزام الحركة بالتفاوض المباشر مع الحكومة الانتقالية ، واشاد بالخطوات الايجابية التي اتخذتها السلطة الانتقالية لمعالجة الاحداث التي وقعت في المناطق التي تسيطر عليها الحركة بجنوب كردفان.