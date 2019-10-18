حرب الطواحين.. بقلم أمير عوض

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ﺗﺪﻭﺭ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ العالمية التأريخية ﺣﻮﻝ ﺭﺟﻞ ﻃﻮﻳﻞ ﺍﻟﻘﺎﻣﺔ ﻭ ﻫﺰﻳﻞ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﻧﺎﻫﺰ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻦ ﻋﺎﻣﺎً، يدعي ﺃﻟﻮﻧﺴﻮ ﻛﻴﺨﺎﻧﻮ و ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﻻﺣﻘﺎً ﺍﺳﻢ “ﺩﻭﻥ ﻛﻴﺸﻮﺕ”، المولود ﻓﻲ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﻗﺮﻯ ﺇﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﺇﺑﺎﻥ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﺸﺮ ﺃﻱ ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺎﺕ ﻋﺼﺮ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ.

ﻗﻀﻰ ﺃﻟﻮﻧﺴﻮ ﺃﻳﺎﻣﻪ كلها ﻓﻲ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺃﺩﺏ ﺍﻟﻔﺮﻭﺳﻴﺔ، ﺣﺘﻰ ﺇﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻳﺒﻴﻊ ﻗﻄﻌﺎً ﻣﻦ ﺃﺭﺿﻪ ﻟﻴﺸﺘﺮﻱ ﺑﻬﺎ ﻛﺘﺒﺎً ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺮﻭﺳﻴﺔ، ﻭ ﻗﺪ ﺍﻧﺘﻬﻰ ﺑﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻬﻮﺱ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﻔﺮﻭﺳﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻓﻘﺪﺍﻧﻪ ﻟﺼﻮﺍﺑﻪ ﻭ ﺧﻠﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺃﻭﻫﺎﻣﻪ ﻭ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ.

و أخيرا استفحل الوهم بدون كيشوت ليقرر طواف العالم في صورة الفارس المهاب، و قد صدقه في ذلك البسطاء، حتي صادف يوما طواحين الهواء العملاقة، فقال في نفسه (هذه شياطين تنشر الشر) و هجم عليها بسيفه الصغير لتسبب في مقتله بعد ذلك.

و ما أشبه دون كيشوت ببعض أفراد مجلسنا (البلقي الطاقية في مقاسه يلبسها طوالي) حين يقود النادي لمصير مجهول و مظلم بفعل الرعونة الادارية و الأنا التي تسيطر علي البعض منهم.

المجلس الذي قرر في البدء تعديل النظام الأساسي و توهم أن أهل المريخ يحاربونه في ذلك حين ناصحوه بتحكيم صوت العقل ليقرر عرابيه سن نظام أساسي (أضحوكة) و دخلوا بعدها في تحدي أمة المريخ بإعلان موعد جمعية اجازة النظام الأساسي (عشرين مرة) قبل أن يرتطموا بأرض الواقع و يثوبوا لرشدهم حتي شذب قانوني المريخ و رجالاته نظامهم المشوه لتبقي الخطوة الأخيرة في عقد جمعية الإجازة فقط و يصر المجلس علي شرع عضلاته الواهنة من أجل الحرب مع طواحين الهواء!!

المجلس الذي يبرع في نقض غزله بيده، في طريقه لتدمير جهد عملاق شاركت فيه كافة ألوان الطيف المريخي بداخل و خارج السودان، و نعني بذلك الطريقة العشوائية و غير القانونية التي يتعامل بها المجلس مع ملف جمعية اجازة النظام الأساسي!!

قبلنا منهم تسويد الصفحات بنظام أساسي ركيك، و تداعي أقطاب و عشاق الأحمر لعمل التعديلات في ذلك المسخ المشوه مع أنه كان بإمكانهم رفضه جملة و تفصيلا، و للأسف كان جزاء كل ذلك التجاوب مزيدا من العنترية الفارغة و توهم الفهم دونا عن كل خلق الله الآخرين!!

و ها هي خطواتهم المتعثرة تضع المريخ فوق فوهة بركان قابل للاشتعال في أي لحظة بسبب التهور و عدم الالمام بالقوانين و رغبة التحدي الدون كوشتيه التي يتقمصها البعض بصورة لا شعورية بين الفينة و الأخري!

مجلس الفشل منح نفسه حصانة الاشراف علي ملفات العضوية و عمل فيها مبضعه جرحا و تعديلا مع أنه هنا في منصب (المتهم الأول) بصفته مستفيدا من تحويرها، مع أنه بالامكان اللجوء للمفوضية المحايدة لتشرف علي العضوية كما جرت العادة كل مرة! و كما يقول بذلك القانون.

كيف يصبح المجلس حكما و خصما؟ و كيف يخرج الكشوفات للنور و يبت بنفسه علي الطعون فيها؟

و بأي صفة تبت اللجنة التي كونها (المجلس) في اجراءات الجمعية التي دعي لها (المجلس ذات نفسه)؟!!

النادي الان لا يملك لجنة انتخابات و لا لجنة استئنافات!! و المجلس لا يملك حق تكوين هذه اللجان لأنها من صميم مهام الجمعية العمومية بعد اجازة النظام الأساسي المعدل، فبأي حق و بأي قانون كون المجلس لجنة لتفتي في الطعون و اجراءات الجمعية العمومية و يتحدي بذلك المفوضية و يتجاهل حقها القانوني الأصيل في الاشراف علي الجمعية العمومية القادمة؟!

و مؤسف للغاية أن تشارك و تبارك اللجنة القانونية بالنادي علي هذا التحدي السافر للقوانين و هي تعلم في قرارة نفسها بأن المفوضية هي صاحبة الحق الوحيد في الاشراف الكامل علي الجمعية الحالية؟!!

و نسأل جهابزة القانون سؤال بسيط.. من أدار جمعية نادي الخرطوم الوطني الذي عدل نظامه الأساسي قبل أيام معدودات من الآن؟!

ألم تفعل ذلك المفوضية (المفتري عليها الآن)؟ فأين كان الاتحاد العام و أين كان القانون الاتحادي و تعديلات النظام الاساسي للاتحاد العام التي بنوا علي اعتراضهم؟

ألم تسألوا أنفسكم سؤالا بسيطا عن أين كانت كل هذه التعديلات و مجلس المريخ الحالي يعقد جمعيته الانتخابية بتأريخ 10/10 مع أن التعديلات المذكورة كانت بتأريخ 14/9؟!!

ما يحدث حاليا من بعض الأبواق في المجلس لهو تحدي لطواحين الهواء، و خطوات متسارعة لتجميد الرياضة في البلاد علي طريقة لجنة عبدالعزيز تعاونية الذي تحدي نظاما أساسيا ساريا.

و ما يحدث حاليا بالاصرار علي عقد الجمعية، هو رغبة انتصار ذاتية لدي البعض بدون النظر للجهد المبذول و المال المسكوب في الأيام الفائتات.

*نبضات متفرقة*

مولانا عمر الخريسي أمين مال رابطة قطر و رفيقه في الرابطة تركوا أعمالهم الخاصة و جاؤا ليشاركوا في تعديلات النظام الأساسي.

سعادة المستشار عبدالمنعم الخير الأمين العام لرابطة دبي و الأمارات الشمالية نفض يديه عن أعماله و عطل جدول ارتباطاته ليكون في السودان مشاركا في تعديلات النظام الأساسي و ليحضر من المطار رأسا لدار الشرطة.

رابطة الدوحة برئاسة مولانا مجذوب تكبدت الخسائر بملايين الجنيهات لتستضيف ندوة عقدت خصيصا لمناقشة النظام الأساسي.

لجنة حكماء المريخ بقيادة الفريق منصور و رفاقه تركت أعمالها و قرنت الليل بالنهار في مدارسة و تصحيح المسودة المعيبة التي قدمها مجلس الفشل لتكون دستورا للنادي.

كل هذا الجهد المبذول سيصبح عرضة للضياع بفعل سلوك دون كيشوت المريخي الفاشل حال لم يقرر تأجيل الجمعية و عقدها وفق نصوص القانون الواضحة.

كل هذه التضحيات و الوقت الضائع عرضة للذوبان في بحر النسيان بفضل تحديات دون كيشوت الذي يتوهم بأنه الفاهم الوحيد في الكرة الأرضية و يحشر أنفه في كل الملفات و يملأ الأرض ضجيجا و تصريحات (في البفهمو و الما بفهمو)!!

لأول مرة في التأريخ سيكون للمريخ نظام أساسي لا تعترف به الجهة القانونية و لا يعترف به أهل المريخ.

هذا المسخ المشوه سيقودنا لنفق مظلم نهايته تجميد جديد للكرة السودانية.

أجلوا الجمعية، و أعقدوها تحت اشراف المفوضية كما نص بذلك القانون و دعونا من العنتريات الفارغة و التي ما قتلت ذبابة.

*نبضة أخيرة*

جهل قانوني مريع، و تحديات مثيرة للضحك.