في أولى جلسات التفاوض.. اتفاق بين الحكومة و”الثورية”

أعلن وفدا الحكومة و”الجبهة الثورية” لمفاوضات السلام بجوبا عن اتفاقهما على تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين لوضع خارطة طريق للمفاوضات بينهما، فيما نجحت الوساطة في إرجاع الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو إلى طاولة التفاوض عقب تعثر المباحثات على خلفية أحداث “خور ورل”.

واتفق وفدا الحكومة والجبهة الثورية بعد ختام جلسة المفاوضات الأولى بمقر المُباحثات بفندق “بريميد” بالعاصمة جوبا مساء أمس، على تكوين اللجنة المُشتركة لخارضة الطريق، وناقشت الجلسة سير تنفيذ إعلان المبادئ وبناء الثقة الذي وقعه الطرفان في جوبا في سبتمبر الماضي.

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وأكد عضو المجلس السيادي المتحدث الرسمي باسم وفد الحكومة المفاوض، محمد حسن التعايشي في تصريحات مشتركة مع رئيس الجبهة الثورية دكتور الهادي إدريس بحسب صحيفة الصيحة، عزم الجانبين وأهليتهما لتحقيق السلام بالبلاد من خلال التوصل إلى اتفاق في وقت قصير.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)