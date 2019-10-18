العمل تتّجه لإجراء مسح اقتصادي للفقر ووضع مُعالجات بشأنه

التاريخ: 18-أكتوبر-2019
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أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عَن تَرتيبات لإجراءٍ مسحٍ اقتصادي واجتماعي، لإيجاد تعريفٍ جديدٍ للفقر في المَرحلة المُقبلة، ووضع مُعالجات تشمل حزمة متكاملة دون الاعتماد على الدعم المُباشر.
وأقرّت وزيرة العمل لينا الشيخ خلال مُخاطبتها الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على الفقر بحسب صحيفة الصيحة أمس، بعدم وجود إحصائيات حقيقية تعكس نسبة الفقر بالبلاد، وقلّلت من جدوى الدعم المباشر ووصفته بغير “الكافي”، وأرجعت ذلك لسوء التوظيف وإهدار الموارد والفساد، وأشارت إلى أنّ التقارير العالمية أكّدت تزايُد الفقر، وعدد الفقراء وزيادة حِدّة فقرهم في المُدن.
وطالبت الوزيرة بضرورة إيجاد تعريفٍ جديدٍ للفقر في المرحلة المقبلة، وأعلنت عن اتجاه الوزارة لإجراء مسحٍ اقتصادي واجتماعي، ودَعت لضرورة مُراجعة سياسَات التمويل الأصغر التي أسهمت في زَج العُملاء بالسجون بدلاً من إخراجهم من دائرة الفقر.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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