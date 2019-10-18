غندور: المؤتمر الوطني يسعى لانتخاب قياداته في كل المستويات

أوضح رئيس المؤتمر الوطني المُكلف بروفيسور إبراهيم غندور أن الترتيبات الأخيرة التي أُجريت بأمانات الحزب هي تعديلات انتقالية، وأكد أن الخطوة من أجل الوصول بـ“الوطني” إلى حزب ديمقراطي كامل ينتخب كل قياداته.

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وقال غندور في منشور على صفحته بـ (الفيس بوك) بحسب صحيفة الصيحة أمس، إن الحزب يسعى لانتخاب كل قياداته في كل مستويات الحزب حتى يتجدد المؤتمر الوطني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)