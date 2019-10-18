الحكومة تُشكّل لجنة للمفصولين تعسُّفياً من الخدمة منذ بداية الإنقاذ

التاريخ: 18-أكتوبر-2019 فى : أخبار 6 مشاهدة أصدر مجلس الوزراء قراراً بتشكيل لجنة للنظر في قضية المفصولين تعسفياً من الخدمة المدنية خلال الفترة من يونيو ١٩٨٩وحتى ديسمبر ٢٠١٨م. Advertisements وسمّى القرار الصادر أمس، وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية رئيساً للجنة، وعضوية وكلاء العدل، وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، ومدير عام ديوان شؤون الخدمة المدنية القومية، ممثل وزارة شؤون مجلس الوزراء، ممثل وزارة الثقافة والإعلام، ممثل تجمع المهنيين، ممثل الصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات الإجتماعية، إضافة إلى صلاح محمد عيسى، ممثل المفصولين، بحسب صحيفة الصيحة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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