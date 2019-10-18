رسالة خطية من سلفا كير للبرهان بشأن السلام في البلدين

وقف رئيس المجلس السيادي الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، على سير عمليتي السلام بدولة جنوب السودان والمفاوضات الجارية حالياً بجوبا بين الحكومة وقادة الحركات المسلحة، وأكد على دور حكومة الجنوب في تقريب وجهات النظر وحرصها على إحلال السلام بالسودان وسعيها لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأكد البرهان عقب تسلُّمه رسالة خطية بالقصر الجمهوري من الرئيس سلفا كير ميارديت بحسب صحيفة الصيحة أمس، سلّمته وزيرة خارجية جنوب السودان أويت دينق شوال، حرص السودان على تقديم كل ما من شأنه إحلال السلام والتّوصُّل لاتفاقٍ شاملٍ ينعم من خلاله أهل السودان بالأمن والاستقرار.

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واطلع البرهان أيضاً على سير تنفيذ اتفاقية السلام المُوقّعة مُؤخّراً بالخرطوم بين فرقاء الجنوب، وقطع بأنّ تحقيق السلام في دولة الجنوب يعني السلام في السودان.

من جانبها، شكرت وزيرة الخارجية، البرهان على الثقة الكبيرة التي أولاها لحكومة جنوب السودان للعمل على سلام السودان من خلال مفاوضات جوبا، وأكدت أويت أنّ بلادها تعمل جاهدةً لإحلال السلام بالسودان ورفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)